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مهاجم المحلة: نمتلك الدافع الأكبر أمام المقاولون وطموحنا الوصول للمباراة النهائية للكأس

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:49 م
مهاجم المحلة: نمتلك الدافع الأكبر أمام المقاولون وطموحنا الوصول للمباراة النهائية للكأس
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سارة سالم
 


علق وليد الحصري مهاجم غزل المحلة علي وقوع المحلة مع المقاولون العرب عقب أجراء قرعة دور الـ 32 اليوم بمقر الأتحاد بالجزيرة، قال "الحصري" في تصريحات خاصة للفجر للرياضي، بأن المواجهة قوية مع منافس قوي، وفريق دوري ممتاز. 

وأضاف بأنها فرصة كبيرة للفريق المحلاوي للذهاب لدور ال 16، مؤكدا علي أن المباراة متكافأة، لان المحلة يمتلك الدافع الأقوي لأثبات النفس، وتقديم الأداء بشكل جيد، لأن المباراة ستكون مذاعة، وفرصة كبيرة للاعيبين لتسويق أنفسهم. 

كما أن المباراة أعداد جيد لمباريات الدوري والذي سيستأنف يوم 18 من الشهر، مع الجزيرة، وأكد علي أن الدوري الأهم، ولكن يتمني الصعود لدور ال 16 في الكأس.

وأختتم حديثه بأن طموح المحلة هو الوصول الي أبعد نقطة وطموح النادي هو الوصول للمباراة النهائية، مشيرا الي انهم يمتلكوا الإمكانيات والطموح "نادي وجهاز فني ولاعيبين شباب وخبرة". 

يذكر ان الحصري أحرز 5 أهداف مع فريقه حتي الأن، 3 أهداف في دوري القسم الثاني، وهدفين بالكأس، وسبق أنضمامه لأكثر من فريق دوري ممتاز وقسم ثاني مثل "بلدية المحلة، وسموحة، والداخلية، والرجاء، والحمام".
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