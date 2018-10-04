ارتفاع طفيف لبورصة أبو ظبي بنهاية الجلسة





أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة يوم الخميس على ارتفاع طفيف مدفوعاً بارتفاعات كل من قطاع البنوك والاتصالات.





وارتفع المؤشر العام بنهاية التعاملات بنسبة 0.12% الى مستوى 5007.12نقطة ليربح من خلالها 5.79 نقطة.





وصاحب ارتفاعات المؤشر العام تراجع في حركة التداولات مقارنة بتعاملات أمس، حيث تم التداول على أسهم بقيمة 114.640 مليون سهم، وبقيمة 37.70 مليون درهم، مقارنة بـ 142.174 مليون سهم، وبقيمة 240.021 مليون درهم.





وربح رأس المال السوقي بنهاية تعاملات اليوم نحو 484 مليون درهم أو مايعادل ( 131.750 مليون دولار)، ليصل الى 497.622 مليار درهم ( 135.46 مليار دولار) مقابل 497.138 مليار درهم (135.325 مليار دولار) اجمالي سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس.





وارتفع بالمؤشر العام قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% من خلال مكاسب سهم اتصالات.





وزاد قطاع البنوك بنحو 0.25% بعد ان ربح سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.27%.





وكان قطاع الاستثمار الأكثر ارتفاعاً بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.49%.





وفي المقابل تصدّر التراجعات قطاع العقارات بنسبة 1.70%، بفعل هبوط كل من سهم الدار العقارية بنسبة 1.71%، وإشراق بنسبة 1.55%.





وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.81% بفعل هبوط سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 1.26%، وسهم دانة غاز بنسبة 0.85%.





كما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.63%.











