"الأسهم القيادية" تصعد ببورصة مسقط 0.22% بختام الاسبوع





أرتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.22%، عند مستوى 4525.78 نقطة، رابحاً 10.11 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الأربعاء.





ودعمت الأسهم القيادية وخاصة من البنوك أداء المؤشر اليوم، وتصدر بنك العز الإسلامي الرابحين بنسبة 5.88%، وصعد بنك نزوى 2.33%.





وساهم القطاع المالي في الأداء الإيجابي لمؤشر مسقط، حيث انفرد القطاع بارتفاع 0.69%، بدعم 5 أسهم، وصعد البنك الوطني 1.66%، والأهلى 1.28%.





وتجاهل القطاع المالي تقدم سهم المدينة للاستثمار على المتراجعين اليوم بنسبة 2.38%.





وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات قطاعي الخدمات والصناعة، ليهبط الأول 0.08%؛ بضغط 3 أسهم، وتراجع النهضة للخدمات 1.94%، وانخفض الباطنة 0.85%.





كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة 0.01%؛ بضغط الأنوار للسيراميك المتراجع بنسبة 1.11%.





وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 16.71 مليون سهم، مقابل 6.59 مليون بالجلسة الماضية، وزادت كذلك قيمة التداولات إلى 3.15 مليون ريال، مقابل 1.25 مليون ريال بجلسة أمس الأربعاء.





واستمر سهم ظفار لتوليد الكهرباء متصدرًا لنشاط التعاملات حجماً وقيمةً، بتداول 4.75 مليون سهم، قيمتها 1.04 مليون ريال.





وزادت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة بنسبة 0.007%، لتصل إلى 18.062 مليار ريال (46.831 مليار دولار)، مقارنة بـنحو 18.061 مليار ريال (46.828 مليار دولار) بجلسة أمس الأربعاء







