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نفط عمان يرتفع الي 85.3 دولار للبرميل

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:45 م
نفط عمان يرتفع الي 85.3 دولار للبرميل
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نيفين سمير
 

ظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الخميس، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم ديسمبر القادم، بواقع 63 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم ديسمبر ارتفع إلى 85.35 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الأربعاء، عند 84.72 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يناير 84.25 دولار للبرميل، بارتفاع 78 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 83.47 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم نوفمبر 0.14%، ليصل إلى 76.3 دولار للبرميل، خاسرًا 11 سنتًا للبرميل.

وتراجع كذلك خام برنت تسليم ديسمبر 0.2%، لسعر 86.12 دولار للبرميل، بخسائر 17 سنتاً عن مستوياته السابقة.


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