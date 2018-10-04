"القطاعات الكبري" تهبط بالمؤشر السعودي 0.14% بختام التعاملات





عاد اللون الأحمر للمؤشر العام للسوق السعودي، بنهاية جلسة اليوم الخميس، في ظل أداء سلبي لجميع قطاعاته الكبرى، وسط تدني مستويات السيولة، وواصل السوق الموازي "نمو" مكاسبه للجلسة الثانية.





وأغلق المؤشر العام "تاسي" متراجعا بنسبة 0.14%، بخسائر بلغت 10.94 نقطة، ليصل إلى مستوى 7,997.61 نقطة، ويهبط دون مستويات الـ 8 آلاف نقطة مجددا.





وفي المقابل، أنهى مؤشر السوق الموازي "نمو" تعاملاته بارتفاع نسبته 0.41%، مضيفا 10.65 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 2,609.31 نقطة.





وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمي، إلى 2.6 مليار ريال (692.53 مليون دولار)، مقابل 3.05 مليار ريال (812 مليون دولار) بالجلسة السابقة.





وهبطت كمية التداول بجلسة اليوم الخميس، إلى 104.15 مليون سهم، مقابل 126.53 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الاثنين.





وجاء إغلاق 13 قطاعا باللون الأحمر بـ"تداول"، تصدرها "الخدمات الاستهلاكية" و"تجزئة الأغذية"، بتراجع نسبته 0.64%، لكل منهما، وجاء قطاع الاتصالات بالمركز الثاني بنسبة 0.58%، وهبط البنوك والمواد الأساسية 0.32% و0.21% على التوالي.





أغلقت بقية القطاعات على ارتفاع بصدارة قطاع تجزئة السلع الكمالية، الذي صعد 1.64%، تلاه قطاع الطاقة بارتفاع نسبته 1.09%.





وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت الخسائر 93 سهما، بالسوق الرسمي، جاء على رأسها سهم "اللجين" الذي أغلق متراجعا 2.84%، وجاء إغلاق 62 سهما باللون الأخضر، بصدارة "الكابلات" الذي صعد 9.82%.





وتصدر سهم "سابك" نشاط الأسهم من حيث القيم، بـ 439.16 مليون ريال، وأغلق متراجعا 0.16%، وكانت أعلى الكميات لسهم "الإنماء" بتداولات بلغت 17.88 مليون سهم، وهبط السهم 0.19%.





وفيما يخص أسهم "الموازي"، ارتفع "ريدان" و"باعظيم" بنسبة 2.54% و0.79% على التوالي، وأغلق "أبو معطي"، وحيدا باللون الأحمر بتراجع نسبته 0.11%.





وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي، جلسة أمس الأربعاء، باللون الأخضر، بعد أن عدل أوضاعه بنهاية الجلسة، ليعود للمكاسب، ويسترد مستويات الـ 8 آلاف نقطة مرة أخرى.







