مرتضى منصور يطمئن جمهور الزمالك بشأن عقوبات الفيفا



وأوضح رئيس الزمالك ، بانه قام بإجراء اتصال هاتفي مع المهندس هاني أبوريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، لإنهاء تلك الأزمة وحلها بشكل سريع .



وكشف مرتضى منصور ، بانه بعد قليل ، سوف يتم إصدار بيان يوضح من خلال كافة الاجراءات والاتفاقات التي تمت مع رئيس الجبلاية في تلك الأزمة .

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، على طمأنة جماهير القلعة البيضاء ، بخصوص عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصم نقاط من ناديه، مؤكد بانه لا يوجد أي خصم للنقاط من الزمالك ، كما أشيع خلال الساعات الماضية .