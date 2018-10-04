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مرتضى منصور يطمئن جمهور الزمالك بشأن عقوبات الفيفا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:46 م
مرتضى منصور يطمئن جمهور الزمالك بشأن عقوبات الفيفا
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رامي بشاي
 
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، على طمأنة جماهير القلعة البيضاء ، بخصوص عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصم نقاط من ناديه، مؤكد بانه لا يوجد أي خصم للنقاط من الزمالك ، كما أشيع خلال الساعات الماضية .

وأوضح رئيس الزمالك ، بانه قام بإجراء اتصال هاتفي مع المهندس هاني أبوريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، لإنهاء تلك الأزمة وحلها بشكل سريع .

وكشف مرتضى منصور ، بانه بعد قليل ، سوف يتم إصدار بيان يوضح من خلال كافة الاجراءات والاتفاقات التي تمت مع رئيس الجبلاية في تلك الأزمة .
المزيد عن: مرتضى منصور كورة رياضة اللزمالك الفيفا التحاد
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