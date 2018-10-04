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البورصة الكويتية تخسر 27.2 نقطة خلال تعاملات الأسبوع

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:39 م
البورصة الكويتية تخسر 27.2 نقطة خلال تعاملات الأسبوع
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نيفين سمير
 

اختتمت البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، بتراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة، بالتزامن مع تقلص وتيرة التداولات والتوجه البيعي لدى عموم المستثمرين.

وتراجع المؤشر العام خلال الأسبوع 0.53% متدنياً إلى النقطة 5111.34 مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 5138.52 نقطة، بخسائر أسبوعية تُقدر بنحو 27.2 نقطة.

وحقق مؤشر السوق الأول هبوطاً بنسبة 0.58% بإقفاله عند النقطة 5314.9، مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 5362.75، خاسراً قرابة 31 نقطة.

ولم يختلف بالنسبة للمؤشر الرئيسي، الذي تراجع 0.43% خلال الأسبوع وصولاً إلى النقطة 4741.54 خاسراً نحو 20.5 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله في الأسبوع الماضي عند 4762.03 نقطة.

وتقلصت التداولات بشكل ملحوظ خلال الأسبوع، حيث تراجعت السيولة 38.9% لتصل إلى 63.59 مليون دينار مقابل 104.06 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

كما تراجعت أحجام التداول الأسبوعية لتصل إلى 379.06 مليون سهم مقابل 520.89 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 27.2%.

وانخفضت الصفقات بنهاية الأسبوع لتصل إلى 15.69 ألف صفقة مقابل 19.89 ألف صفقة في الأسبوع الماضي، متراجعة بنحو 21.1%.

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