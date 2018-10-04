دوري بلس – مشاهدة مباراة الفتح ولاتحاد Dawri Plus HD

يستضيف فريق الفتح السعودي نظيره الاتحاد اليوم الخميس 4-10-2018 في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الخامسة لمباريات الدوري السعودي.

ويسعى العميد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل استعادة الثقة المفقودة، بعد سلسلة النتائيج المتراجعة للفريق في الموسم الحالي، حيث خاض الفريق 4 مباريات خسر في 3 وتعادل في مباراة ويحتل المركز الأخير في بطولة الدوري حاليا.

معلومات عن المباراة الفتح ولاتحاد :

ويعيش العميد أجواء صعبة بعد إقالة مديره الفني رامون دياز بسبب سوء النتائج، بالإضافة لتوديع البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي بعد التعادل سلبيا في الإمارات،.







على الجانب الأخر، يبحث الفتح عن انتصار يدفعه لمنتصف جدول المسابق، حيث يحتل الفريق المركز الـ11 في جدول المسابقة برصيد 3 نقاط جمعهم من 4 مباريات، لم يحقق الفريق الفوز في أي مباراة منذ بداية الموسم وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة

وكان الفريقين قد تواجها في الموسم الماضي في مبارتي الذهاب والإياب الموسم الماضي، استطاع نادي الاتحاد أن يحقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ثم تعادل الفريقين في لقاء الإياب سلبياً بنتيجة 0-0.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الفتح والاتحاد في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS HD 1 (السعودية الرياضية الأولى).



