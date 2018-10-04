مجلس إدارة نادي حراء بمكة المكرمة يشيد بقرار تركي آل الشيخ

أشاد مجلس إدارة نادي حراء الرياضي بمكة المكرمة برئاسه حامد المؤذن بالقرار الحكيم لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية خلال اجتماعه مع مسئولي البنوك بالمملكة وإعلانه بأنه يدرس استثمار أراضي المنشآت الحاليه لبعض الأندية خاصه منشآت نادي حراء والتي تقع بمكه المكرمه وتخدم العديد من شباب مكة المكرمة .

أشاد مجلس إدارة نادي حراء الرياضي بمكة المكرمة برئاسه حامد المؤذن بالقرار الحكيم لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية خلال اجتماعه مع مسئولي البنوك بالمملكة وإعلانه بأنه يدرس استثمار أراضي المنشآت الحاليه لبعض الأندية خاصه منشآت نادي حراء والتي تقع بمكه المكرمه وتخدم العديد من شباب مكة المكرمة .

وأضاف المؤذن أن هذا القرار لاقي ارتياح شديد من مجلس إدارة النادي واعضاءه وكافة أهل مكه خاصه بعد الاهتمام الشديد من معالي المستشار تركي آل الشيخ بنادي حراء واعضاءه والآثار النفسيه الطيبه التي سيجنيها أبناء مكه المكرمه المتميزين والموهوبين رياضيا مما يؤثر بالإيجاب علي دعم المنتخبات الوطنية للمملكة في كافه الألعاب الفردية والجماعيه والرعاية الدائمه والغير محدوده التي يلقاها كافه الرياضيين بالمملكة العربية السعودية من صاحب السمو جلاله الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما وجعلهما دائما وابدأ حصنا حصينا للوطن والمواطن والأمة العربية والإسلامية .