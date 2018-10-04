بطل الكاراتيه يحصل على درجه الأستاذية بجامعة الفيوم

حصل الدكتور هاني سامي عبدالعظيم أبو العلا بطل الكاراتيه المصري على درجة الاستاذية من كلية الآداب جامعة الفيوم بعد أن وافقت اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات على ترقيته من درجة الاستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة الفيوم لدرجة استاذ بقسم جغرافية العمران ونظم المعلومات الجغرافية .

حصل الدكتور هاني سامي عبدالعظيم أبو العلا بطل الكاراتيه المصري على درجة الاستاذية من كلية الآداب جامعة الفيوم بعد أن وافقت اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات على ترقيته من درجة الاستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة الفيوم لدرجة استاذ بقسم جغرافية العمران ونظم المعلومات الجغرافية .

الجدير بالذكر أن الدكتور هاني أبو العلا لاعب ومدرب كاراتيه دولي وشغل العديد من المناصب الرياضية والخدمية أبرزها رئاسته لمنطقة كفر الشيخ للكاراتيه خلال الفتره من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٥ وتم انتداب أبو العلا في العديد من الجامعات العربية أبرزها جامعة طيبة بالمدينة المنورة .