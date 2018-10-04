"المحافظين" يشيد بقرار "القوى العاملة" منح إجازة بمناسبة احتفالات أكتوبر‎

أشاد شعبان خليفة، رئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين، بقرار وزارة القوى العاملة، بمنح إجازة للعاملين بالدولة، بمناسبة، احتفالات أكتوبر.





وأشار إلى أن الوزارة نجحت في إصدار منشور ملبيا لطموحات العاملين بالقطاع الخاص، ومحققا لمبدأ المساواة وتحقيق للمادة 53 من الدستور.





وأضاف في بيان له اليوم، أنه لأول مرة يخرج منشور الأجازة محققا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين جميع العاملين في الدولة، موضحا أن يوم السبت المقبل سيكون إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، على أن يكون الأحد إجازة رسمية للعاملين الذين تكون راحتهم الأسبوعية يوم السبت.





وأوضح أن المنشور خرج بالتوافق مع ممثلى أصحاب الأعمال وتحقيقا للمساواة بين العاملين بالدولة، موجها الشكر للحكومة لما بذلته للحفاظ على حقوق العمال في حقهم في الاحتفال بانتصارات أكتوبر.





وأكد أن العاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيلهم فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.



