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أستاذ بجامعة القاهرة: مصر هي رائدة العمل الأثري في العالم

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:38 م
أستاذ بجامعة القاهرة: مصر هي رائدة العمل الأثري في العالم
الدكتور محمود إبراهيم
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حسام زيدان
 

قال الدكتور محمود إبراهيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إن مصر هي أجدر دولة في المنطقة والعالم بقيادة العمل الأثري، ليس فقط لما تحويه من آثار، وإنما لما تزخر به من خبرات.


وأوضح أن قلب العمل الأثري في مصر النابض، هو مجموعة من كبار الأساتذة والعلماء الذينأثروا العمل الأثري الميداني، وكذلك أثروا العمل العلمي الأثري بأبحاثهم التي غيرت وجه التاريخ وأضافتله نتائج عملهم الأثري.


وجاء ذلك خلال كلمته في أثناء احتفالية اتحاد الأثريين المصريين صباح اليوم الخميس، بمقر متحف الطفل بمصر الجديدة بمناسبة انتهاء الدورة المتحفية الأولى للاتحاد، وتكريم عدد من الأثريين.

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