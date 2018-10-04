السيسي يضع إكليل الزهور على قبر 'عبدالناصر' احتفالا بذكرى 6 أكتوبر (صور)

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة قبر الجندي المجهول بمدينة نصر، حيث وضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحماً على شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكري الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.





وكان في استقبال الرئيس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وعقب ذلك قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.



