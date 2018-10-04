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عمان وبريطانيا تتباحثان مجالات تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:38 م
عمان وبريطانيا تتباحثان مجالات تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين
الجيش العماني
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وكالات
 

ناقش وزير الدفاع العمانى بدر بن سعود بن حارب البوسعيدى، اليوم الخميس، مع وزير القوات المسلحة بالمملكة المتحدة مارك لانكستر، الذى يزور السلطنة حاليا، مجالات التعاون العسكرى بين البلدين وتعزيزها، وتبادلا وجهات النظر فى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن هذه الزيارة تأتى تزامنا مع مجريات التمرين الوطنى "الشموخ 2" والتمرين المشترك "السيف السريع3"، الذى تنفذه قوات السلطان المسلحة مع القوات المسلحة البريطانية المشتركة.

وأشاد المسئول البريطانى، بالاستعدادات والترتيبات المتخذة لاستقبال القوات المسلحة الملكية البريطانية المشاركة فى التمرين، والتى بدأت فى الوصول للسلطنة سواء عن طريق ميناء الدقم أو المطارات العمانية.

ويشارك فى فعاليات تمرين "السيف السريع3" من الجانب العمانى قوات السلطان المسلحة بمختلف أسلحتها وألويتها وقواعدها ووحداتها البرية منها والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية الأخرى. 

ومن الجانب البريطانى تشارك وحدات من القوات المسلحة الملكية البريطانية البرية، الجوية، والبحرية وعناصر من الإسناد اللوازمي.

المزيد عن: مباحثات بريطانية عمانية عمان بريطانيا الجيش العماني
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