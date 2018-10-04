"سياحة الإسماعيلية" تنظم ندوات بالمدارس لزيادة الوعى السياحى



وقال ممدوح النصيرى مدير إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لنشر الوعي السياحي بين طلبة المدارس من خلال الندوات التوعوية، فضلًا عن تنظيم برنامج سياحي للمدارس التي تمت بها الندوات خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.



تنظم إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، مجموعة من الندوات التوعوية فى مجال السياحة لطلبة المدارس بالمحافظة بهدف زيادة الوعي السياحي لدى الطلاب وتعريفهم بدور السياحة فى التنمية والنهوض بالاقتصاد المصرى.