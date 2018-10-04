تراجع جماعي للمؤشرات الكويتية بختام جلسة الخميس





أنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الخميس، متراجعة بشكل جماعي، حيث انخفض المؤشر العام 0.19%، كما تراجع مؤشرا السوق الرئيسي والأول بنسبة 0.05% و0.26% على الترتيب.





وسجلت مؤشرات 6 قطاعات انخفاضاً اليوم بصدارة الاتصالات بنحو 0.6%، يليه العقار بنسبة 0.45%، فيما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بواقع 1.1%.





وجاء سهم "عمار" في صدارة القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بتراجع نسبته 10%، بينما تصدر سهم "التخصيص" القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 3.6%.





وارتفعت سيولة البورصة اليوم 73.8% إلى 16.74 مليون دينار مقابل 9.63 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 27.7% إلى 82.69 مليون سهم مقابل 64.74 مليون سهم بجلسة الأربعاء.





وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط التداول بالبورصة على كافة المستويات، وذلك بتداول 15.08 مليون سهم بقيمة 3.13 مليون دينار، ليتراجع السهم عند الإغلاق بنحو 1%.







