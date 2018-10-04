ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرف علي أرخص سيارتين "زيرو" في مصر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:11 م
تعرف علي أرخص سيارتين زيرو في مصر
طباعة
 
تعد سيارة "سوزوكي ألتو" هي أول أرخص سيارة زيرو في مصر، فهي تنتمي لفئة الهاتشباك والتي تأتي في فئة واحدة بسعر رسمي 130.000 جنيه.

وزودت السيارة اليابانية الصغيرة بمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وعلي جانب أخر طرحت مجموعة IFG وكيل سيارات زوتي الصينية في مصر، سيارتها الهاتشباك z100، والتي تأتي كثاني أرخص سيارة في مصر بسعر رسمي 135.000 جنيه.

وزودت السيارة الصغيرة بمحرك 1000 سي سي بقوة 75 حصان مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتتميز زوتي عن ألتو بتزويدها بعدد كبير من الكماليات ووسائل الأمان في مقدمتها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني لقوة الفرامل EBD ، قفل مركزي للأبواب، زجاج كهربائي، حساسات ركن خلفية، مرايات جانبية تعمل بالكهرباء.
المزيد عن: في مصر عالم السيارات سيارة سيارات زيرو سيارات زيرو تقنية ارخص انواع السيارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
21:00
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
مول فيدي - المجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 2:30:18 PM