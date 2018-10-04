تعرف علي أرخص سيارتين "زيرو" في مصر

تعد سيارة "سوزوكي ألتو" هي أول أرخص سيارة زيرو في مصر، فهي تنتمي لفئة الهاتشباك والتي تأتي في فئة واحدة بسعر رسمي 130.000 جنيه.





وزودت السيارة اليابانية الصغيرة بمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.





وعلي جانب أخر طرحت مجموعة IFG وكيل سيارات زوتي الصينية في مصر، سيارتها الهاتشباك z100، والتي تأتي كثاني أرخص سيارة في مصر بسعر رسمي 135.000 جنيه.





وزودت السيارة الصغيرة بمحرك 1000 سي سي بقوة 75 حصان مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.



