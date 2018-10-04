مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباريات كأس مصر ستقام يوم أيام 8 و9 و10 و11 أكتوبر الجاري ضمن دور الـ32 من البطولة.

وأوضح حسين أن الأهلي والزمالك لن يتقابلا في تلك الأدوار وأن الحالة الوحيدة التي ستضعهما ضد بعض، هما وصولهما للمباراة النهائية.

واختتم أن الأهلي سيواجه الشواكيش يوم 10 أكتوبر الجاري، والزمالك سيواجه منية سمنود يوم 11 من نفس الشهر بدون اللاعبين الدوليين.

وأسفرت القرعة التي أقيمت اليوم بالجبلاية، عن مواجهة الأهلي أمام الترسانة، والزمالك أمام منية سمنود، والإسماعيلي أمام ناصر الفكرية.