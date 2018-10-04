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وزيرة التخطيط: اتفاقية التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية شهادة ثقة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:05 م
وزيرة التخطيط: اتفاقية التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية شهادة ثقة
الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط
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يحي حلمي
 
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن اتفاقية التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، تأتي في إطار دور البنك في دعم جهود التنمية في مصر وللدول الأعضاء. 

وأضافت، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن البنك له مجموعة متعددة من الكيانات المختلفة، لافتة إلى أن الاتفاقية مؤشر على الثقة في كافة الخطوات التي قامت بها مصر والاقتصاد المصري، ودعم للإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها مصر. 
المزيد عن: وزيرة التخطيط وزارة التخطيط هالة السعيد التخطيط البنك الإسلامي
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