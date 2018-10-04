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هولندا: واشنطن تعتزم نشر اتهامات ضد بعض "عملاء الاستخبارات الروسية"

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:04 م
هولندا: واشنطن تعتزم نشر اتهامات ضد بعض عملاء الاستخبارات الروسية
الدفاع الهولندية
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وكالات
 

أفاد موقع وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن اتهامات ضد "عملاء الاستخبارات الروسية".

 

ويشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية قدمت طلبا في شهر أغسطس، إلى مكتب المدعي العام بهولندا للحصول على بيانات عن الروس المشتبه في قيامهم بتنفيذ هجمات سيبرانية. وقد قام الجانب الهولندي بتسليم هذه المعلومات إلى السلطات الأمريكية.

 

إلى ذلك، وصف مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، اتهامات هولندا لبلاده بهجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالحماقة، مؤكدا أن هذه الاتهامات لا أساس لها، وأن روسيا لها أصلا حق الوصول لمعلومات المنظمة.

 

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "لك تكن هناك أي هجمات ولا يمكن لها أن تكون. لا علاقة لهذا لا بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ولا بالمنظمة. هذا يتعلق بالسياسة الظلامية لبعض الدول الغربية التي وصلت إلى ذروتها".

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