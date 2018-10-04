إليكِ أسباب مشكلة "تساقط الحاجبين" المزعجة.. والحلول الطبيعية لتعزيز نموها!

الحصول على حواجب كثيفة وجميلة قد يكون من بين أهداف السيّدات بالإجمال، فالحاجبين هما التفصيل الأهمّ في وجه المرأة إذ يمنحاها ملامح مميّزة ويعكسان جمال العينين.لكن للأسف، تواجه بعض النساء مشكلة تساقط الحاجبين وذلك لأسباب لا تُعدّ ولا تُحصى. من هنا، سنكشف لكِ فيما يلي عن أبرز العوامل التي تؤدّي إلى تساقط الحاجبين كما سنقدّم لكِ دليلاً كاملاً عن كيفيّة تعزيز نموّ الشعيرات. تابعي القراءة واكتشفي كلّ التفاصيل.





أسباب تساقط الحواجب:





المبالغة في نتف الحواجب:

نتف الحواجب يؤدّي إلى سحب الشعيرات من الجذور ممّا يؤدّي أيضاً إلى إتلافها بشكلٍ أساسي. مرّة تلو الأخرى، هذه الخطوة تؤدّي إلى تلف بصيلات الشعر ومنع نموّ شعيرات جديدة.





الأمراض الجلديّة:

الإصابة ببعض الأمراض الجلديّة مثل الإكزيما، الصدفية، وغيرها من الأمراض قد تسبّب تساقط الحاجبين.





خلل في الغدة الدرقية:

هذا العضو من الجسم يلعب دوراً مهمّاً في تنظيم وظائف عدّة في الجسم عن طريق إفراز الهرمونات وأيّ خلّل فيها يسبّب بمشاكل عدّة مثل تساقط الشعر والحواجب. لذلك، إنّ وجود خلل في الغدة الدرقية يسبب تساقط شعيرات الحواجب وجعلها خفيفة.





نقص الفيتامينات وبعض العناصر الغذائية الهامّة:

نقص فيتامينات محدّدة يؤدّي إلى مشاكل جماليّة منها تساقط الشعر والحواجب. من هذه العناصر الغذائيّة نذكر الحديد، الزنك، البروتين، الأوميغا 3 والفيتامينات D وB12.





الحمل والولادة:

يمكن أن يؤدّي كلّ من الحمل والولادة إلى "تزعزع" في عمل الهرمونات مّما قد يسبّب أيضاً بتساقط الحواجب.





الكريمات والمستحضرات الجماليّة:

المستحضراتكِ الجماليّة لا يجب أن تلامس الحاجبين إطلاقاً إذ أنّها تتسبّب بانسداد مسام بصيلات الشعر، وبالتالي تتسبّب بتساقط الشعيرات وحتّى تمنع نموّها.





التوتّر:

الإجهاد العاطفيّ والفسيولوجي يمكن أن يؤدّي إلى فقدان الشعر الذي قد يؤدّي أيضاً إلى فقدان الحاجبين.





التقدُّم في السنّ:

مع التقدّم في السنّ، تبدأ الشعيرات بالترقق والجفاف ويبدأ سقوطها من فروة الرأس وحتّى الحاجبين.





حلول لتعزيز نموّ الحواجب:





زيت الزيتون:

يُعدّ من أكثر الزيوت تأثيراً على نموّ وكثافة الشعر. ضعي القليل من زيت الزيتون على قطعة من القطن ودلّكي بها حاجبيكِ مرّتين يوميّاً. للحصول على نتائج مُبهرة كرّري هذه الخطوة لمدّة أسبوعين.





زيت الجرجير:

له فوائد عديدة خصوصاً في تقوية الشعر. يمكنكِ الحصول عليه من خلال عصر الجرجير، وبعد ذلك اتركيه في إناء حتّى تتصفّى الزيوت في قاع الإناء. خذي الزيت وضعيه على الحواجب مرّة أسبوعيّاً.





الثوم وزيت الزيتون:

خذي فصّ من الثوم وابرشيه مع ملعقة من زيت الزيتون، وادهني الحواجب به من مرّة إلى مرّتين في اليوم مدّة أسبوع.





زيت الخروع:

ادهني الحواجب بزيت الخروع يوميّاً لغاية الحصول على النتيجة المرجوّة.





عصير البصل:

يحتوي هذا المكوّن على الكبريت الذي يعزّز من إنتاج الكولاجين التي تقوّي بصيلات الشعر.

اسحقي بصلة صغيرة واستخرجي العصير منها ودلّكي حاجبيكِ به. قومي بهذه العملية مرّة واحدة يومياً لعدّة أسابيع.





زيت جوز الهند:

الفيتامين E والبروتينيات المغذيّة الموجودة في هذا الزيت تحسّن من صحّة حاجبيكِ وتجعلهما أكثر سوداً. ضعي من هذا الزيت مرّة واحدة في اليوم لمدّة شهر لتلاحظي الفرق.





التدليك:

له أهميّة كبيرة في تنشيط الدورة الدمويّة. يُفضّل أن تُدلّكي حواجبكِ بلطف يوميّاً 3 أو 4 مرّات. والتدليك يكون إمّا بالتمشيط بفرشاة الحواجب باتّجاه الشعر، أو من خلال التدليك بحركة دائريّة.