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"الصحة": 415 ألف متردد على نقاط مبادرة "100 مليون صحة" حتى الآن

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:03 م
الصحة: 415 ألف متردد على نقاط مبادرة 100 مليون صحة حتى الآن
خالد مجاهد
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك إقبال كثيف من المواطنين للمشاركة في مبادرة 100 مليون صحة في الـ 9 محافظات للمرحلة الأولى.

وأشار خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم الوصول إلى 415 مترددا على أماكن الكشف على مستوى التسمع محافظات، منوهًا بأن هناك توجيهات رئاسية بزيادة نقاط الفحص خاصة في أما كن المشروعات القومية في محافظات المرحلة الأولى للمبادرة.

وأضاف أن وزيرة الصحة اجتمعت مع إحدى الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في صناعة الدواء للحصول على الدواء لعلاج طلاب المدارس المصابين بفيروس سي ويتراوح أعمارهم من 12 إلى 18 عاما.
المزيد عن: وزيرة الصحة وزارة الصحة هالة زايد مليون صحة فيروس سي الصحة 100 مليون صحة
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