"إيدكس 2018".. أول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر

تستعد الدولة المصرية، لتنظيم المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018" فــي الفتــرة من 3 - 5 ديسمبر القادم بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث تم تخصيص عدد من المواقع والروابط للحجز والاشتراك بالمعرض، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معرض "إيدكس 2018"

تنظم مصر، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، المقرر إطلاقه خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بالتعاون بين وزارتي الدفاع والإنتاج الحربى وكبرى الشركات الإنجليزية العالمية العاملة في هذا المجال.

محتويات المعرض

ويضم معرض "إيدكس 2018" الذي يقام على مساحة 3 صالات عرض كبيرة فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، عددًا من الأجنحة لأهم الدول فى المجال الدفاعى والعسكرى، وعلى رأسها الأجنحة السبعة الرئيسية لـ(الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والإمارات)، وسيشهد الترويج السياحى لمصر كوجهة قوية لها مكانتها على خارطة الأنظمة العسكرية فى المنطقة، ما يعزز من صورتها وإمكاناتها التى تؤهلها لاستضافة أكبر الأحداث والفعاليات فى أهم المجالات، ومن المقرر أيضًا أن يقام المعرض كل عامين؛ لدعم العمل فى مجال التسليح العسكرى وأنظمة الدفاع.

التسويق الدولي

وللترويج عالميًا لهذا المعرض، زارت الشركة القائمة على الحملة التسويقية "كلاريون إيفينتس"، معارض للأنظمة الدفاعية والعسكرية فى إنجلترا والإمارات والهند والسعودية وماليزيا والأردن من أجل الترويج للحدث في مصر، بالإضافة إلى جهود وفود القوات المسلحة المصرية وحضورها في هذه الفعاليات العالمية.

الشركات المشاركة

واستقبلت طلبات انضمام عديدة من أهم العارضين المحليين والعالميين المتخصصين في المنتجات والحلول العسكرية والدفاعية، ومن المتوقع أن يضم المعرض أكثر من 300 شركة بينها "ترسانة الإسكندرية"، ومؤسسات عسكرية مرموقة على رأسها وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.

المشاركون الدولية

وسيشارك في المعرض كبرى العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، ويشتمل على برنامج واسع للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات العسكرية المشاركة في الفعاليات.

الشخصيات الهامة

وسيستقبل المعرض الذي يعد من أكبر الفرص والتجمعات لعرض آخر المستجدات في مجالات التكنولوجيا، والمعدات، والنظم فى البر والبحر والجو، 400 شخصية هامة على مستوى رؤساء ووزراء دفاع والصف الأول بعدد من دول العالم، ويتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية في مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، وأنه سيوفر أفضل الفرص المتاحة للعارضين من الشركات المصرية والعالمية، بالإضافة إلى طرح أبرز ما يتم عرضه من الصناعات الدفاعية.

دعم القوات المسلحة

وتلقى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، بعد إعلان إطلاقه، أوجه الدعم المختلفة من قبل القوات المسلّحة، حيث استقبل طلبات انضمام عديدة من أهم العارضين المحليين والعالميين المتخصصين في المنتجات والحلول العسكرية والدفاعية.