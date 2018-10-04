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تدريبات تأهيلية لحازم إمام في الزمالك

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:57 م
تدريبات تأهيلية لحازم إمام في الزمالك
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أحمد الهواري
 
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبا خفيفا ظهر اليوم على ملعب النادي استعدادا لمباراة الهلال السعودي مساء السبت المقبل على لقب السوبر المصري السعودي الذي سيقام بالرياض على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين باستثناء حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب بشد في العضلة الأمامية وتسببت في غيابه عن المباريات الأخيرة، وأدى اللاعب تدريبات علاجية في الجيم.

وحرص السويسري جروس المدير الفني للفريق على أن يكون التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد، لاسيما وأن الفريق سيسافر مساء اليوم إلى السعودية استعدادا لخوض لقاء السوبر.

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