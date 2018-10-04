وزيرة الهجرة تبحث إطلاق مبادرة "اتكلم مصري"مع "الطفولة والأمومة" و"نهضة مصر"

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدا من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومجموعة شركات نهضة مصر للنشر، برئاسة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر للنشر، والأستاذة نشوى الحوفي مدير عام النشر الثقافي بنهضة مصر للنشر، لبحث إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" للحفاظ على الهوية الوطنية والهوية الثقافية المصرية للأطفال المصريين المقيمين بالخارج.





من ناحيتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالوفد، مؤكدة أهمية التعاون الاستثنائي لتقديم مبادرة تاريخية موجهة لجيلي الأطفال والبالغين من المصريين المقيمين بالخارج، في إطار خطط الوزارة لربط أبناءنا بالخارج بوطنهم مصر.





وأضافت أن هذا السعي يعكس اتجاه الدولة المصرية لترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناءها بالخارج، وإيجاد سبل متنوعة تساعد على خلق ارتباط حقيقي بين الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج وتعريفهم بتاريخ مصر وواقعها.





ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة عزة العشماوي، سعادتها لتعاون المجلس القومي للطفولة والأمومة مع وزارة الهجرة للعمل على الحفاظ على الهوية المصرية للأطفال، لافتة إلى اهتمام المجلس بالطفل والأسرة المصرية سواء بالداخل والخارج عن طريق الكثير من الأنشطة.





وأكد كل من الأستاذة داليا إبراهيم والأستاذة نشوى الحوفي، أن نهضة مصر تنتهج استراتيجية واضحة تعمل من خلالها على دعم عملية التواصل والحوار بين مختلف الثقافات، وإعداد ونشر عدد هائل من الكتب والإصدارات لاثراء عقول الأطفال والشباب، مشيرين إلى أن هذه الإصدارات تساهم في تنمية الثقافة المصرية لدى الأطفال.





وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إطلاق المبادرة مطلع الأسبوع المقبل في احتفالية بحضور أعضاء مجلس النواب وقادة رأي ورؤساء تحرير وومثلين لمختلف الإصدارات الإعلامية.



