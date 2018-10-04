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اعتماد أمسيات دينية في 14 مسجدا بالأقصر خلال أكتوبر 2018

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:57 م
اعتماد أمسيات دينية في 14 مسجدا بالأقصر خلال أكتوبر 2018
مسجد - صورة أرشيفية
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طاهر الحساني
 
اعتمد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، الأمسيات الدينية التي تنظمها إدارة أوقاف بندر الأقصر، خلال شهر أكتوبر الجاري.

جاء ذلك إطار تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتكثيف الأنشطة الدعوية ونشر الفكر الوسطي المستنير حيث ستعقد اليوم الخميس، أمسيات دينية بـ14 مسجد من مساجد الإدارة يحاضر بها 40 إمام وخطيب وقارئ من المتميزين.

ومن المقرر أن يتم تكرار هذه الأمسيات خلال الفترة المقبلة لتناول الموضوعات التي يحتاجها المجتمع المصري وما يمس الأمور الحياتية ويزيد لدى المواطنين الوعي الديني والثقافي والوطني.
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