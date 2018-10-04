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عاجل.. الزمالك مهدد بخصم 18 نقطة من رصيده في الدوري

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:52 م
عاجل.. الزمالك مهدد بخصم 18 نقطة من رصيده في الدوري
الزمالك
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أحمد الهواري
 

أصبح نادي الزمالك مهددًا بخصم 18 نقطة من رصيده في الدوري المصري وليس 6 فقط بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.


وأرسل اتحاد الكرة خطابًا لنادي الزمالك بسرعة سداد مستحقات 3 جهات على وجه السرعة خلال 48 ساعة وهي ماريتمو البرتغالى والغانى كريم الحسن والكاميرونى ألكسيس موندمو وليس الثنائى الأول فقط.

 

وأشار الخطاب إلى أن عدم سداد المستحقات سيعرض النادى لخصم 6 نقاط عن كل قضية بمعنى خصم 18 نقطة من رصيد النادى وليس 6 نقاط فقط كما يتوقع البعض.

 

ويواجه الزمالك إيقاف القيد لفترتين بعد تعديل لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم النقاط ومنع القيد.

 

 

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