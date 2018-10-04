عاجل.. الزمالك مهدد بخصم 18 نقطة من رصيده في الدوري

أصبح نادي الزمالك مهددًا بخصم 18 نقطة من رصيده في الدوري المصري وليس 6 فقط بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.





وأرسل اتحاد الكرة خطابًا لنادي الزمالك بسرعة سداد مستحقات 3 جهات على وجه السرعة خلال 48 ساعة وهي ماريتمو البرتغالى والغانى كريم الحسن والكاميرونى ألكسيس موندمو وليس الثنائى الأول فقط.

وأشار الخطاب إلى أن عدم سداد المستحقات سيعرض النادى لخصم 6 نقاط عن كل قضية بمعنى خصم 18 نقطة من رصيد النادى وليس 6 نقاط فقط كما يتوقع البعض.

ويواجه الزمالك إيقاف القيد لفترتين بعد تعديل لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم النقاط ومنع القيد.