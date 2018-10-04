مشوار القطبين في الكأس.. بيراميدز في سكة الأهلي.. وطريق الزمالك كله مهالك

أقيمت اليوم الخميس مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور مندوبي الأندية، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات.





وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك "حامل اللقب" مع نظيره مركز شباب سمنود، ويصطدم الأهلي مع نظيره الترسانة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" مشوار الأهلي والزمالك من دور الـ32 حتى اللقاء النهائي للبطولة:-





مشوار الأهلي:-





دور الـ32

الأهلي ضد الترسانة، بيراميدز ضد طنطا، طلائع الجيش ضد القناة، النجوم ضد حرس الحدود، المصري ضد الجزيرة بمطروح، بيروجت ضد مركز شباب تلا، إنبي ضد شبان مسلمين قنا، والداخلية ضد المنصورة.





دور الـ16

الفائز من "الأهلي والترسانة" ضد الفائز من "بيراميدز وطنطا" (1)

الفائز من "طلائع الجيش والقناة" ضد الفائز من "النجوم وحرس الحدود" (2)

الفائز من "النجوم وحرس الحدود" ضد الفائز من "بتروجت ومركز شباب تلا" (3)

الفائز من "إنبي وشبان مسلمين قنا" ضد الفائز من "الداخلية والمنصور" (4)





دور الـ8

الفائز من (1) ضد الفائز من (2).. (5)

الفائز من (3) ضد الفائز من (4).. (6)





دور نصف النهائي

الفائز من (5) ضد الفائز من (6)









مشوار الزمالك :-





دور الـ32





الزمالك ضد مركز شباب منية سمنود، الإنتاج الحربي ضد اتحاد الشرطة، مصر المقاصة ضد أبوقير للأسمدة، وادي دجلة ضد الجونة، الإسماعيلي ضد ناصر الفكرية، المقاولون ضد غزل المحلة، سموحة ضد الألومنيوم، الاتحاد السكندري ضد بورتو بالسويس.





دور الـ16

الفائز من "الزمالك ومركز شباب منية سمنود" ضد الفائز من "الإنتاج الحربي واتحاد الشرطة" (7)

الفائز من "مصر المقاصة وابوقير للأسمدة" ضد الفائز من "وادي دجلة والجونة" (8)

الفائز من "الإسماعيلي وناصر الفكرية" ضد الفائز من "المقاولون وغزل المحلة" (9)

الفائز من "سموحة والألومنيوم" ضد الفائز من "الاتحاد السكندري وبورتو السويس" (10)





دور الـ8

الفائز من (7) ضد الفائز من (8).. (11)

الفائز من (9) ضد الفائز من (10).. (12)





دور نصف النهائي

الفائز من (11) ضد الفائز من (12)





النهائي

الفائز من (5-6) ضد الفائز من (11-12)