اليوم الخميس (Dawriplus) | مباراة الاتحاد والفتح اون لاين | Ksa Sport 1 مباراة الاتحاد والفتح

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد الفوز في مباراة الاتحاد والفتح غدًا، وانتزاع أول ثلاث نقاط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى النموذجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.





ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع العميد في المركز الأخير قبل مباراة الاتحاد والفتح غدًا برصيد نقطة واحدة.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح:

أعلنت قناة السعودية الرياضية عن نقل مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي على قناة "السعودية الرياضية 1" Al Riyadiah SPORTS HD 5 الرياضية ويعلق على المباراة السعودي فهد العتيبي.

موعد المباراة : 6:05 مساءاً بتوقيت السعودية . 5:05 مساءاً بتوقيت مصر . 6:05 مساءاً بتوقيت فلسطين . 6:05 مساءاً بتوقيت الأردن. 6:05 مساءاً بتوقيت سوريا . 6:05 مساءاً بتوقيت لبنان . 6:05 مساءاً بتوقيت العراق . 5:05 مساءاً بتوقيت السودان . 6:05 مساءاً بتوقيت اليمن . 5:05 مساءاً بتوقيت ليبيا . 4:05 مساءاً بتوقيت تونس . 4:05 مساءاً بتوقيت الجزائر . 4:05 مساءاً بتوقيت المغرب . 7:05 مساءاً بتوقيت الإمارات. 6:05 مساءاً بتوقيت البحرين. 7:05 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 6:05 مساءاً بتوقيت الكويت . 6:05 مساءاً بتوقيت قطر. 3:05 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 6:05 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 3:05 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



