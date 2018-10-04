آريانا جراندي و كاميلا كابيو تحصدان النصيب الأكبر من ترشيحات جوائز MTV EMAs

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز قناة mtv للموسيقى الأوروبية المعروفة باسم MTV EMAs، عن القائمة الكاملة للترشيحات لدورته القادمة لعام 2018.

وتصدر كل من النجمة الشابة أريانا جراندي والنجمة الشابة كاميلا كابيو قائمة الترشحيات، بحصد كل منهن لستة تريشحات، من ضمنها ترشيح لفنان العام وأفضل أغنية في العام.

وتقام حفل توزيع جوائز MTV EMAs لعام 2018 في يوم 4 نوفمبر المقبل بمسرح Bizkaia باسبانيا.