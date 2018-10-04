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لليوم الثالث.. إزالة المباني المخالفة بالمنيب "صور"

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:45 م
لليوم الثالث.. إزالة المباني المخالفة بالمنيب صور
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إيمان عبد العاطي
 
واصل المقدم أحمد الدسوقي، لليوم الثالث على التوالي حملته لإزالة المباني المخالفة والعشوائية، والتي تم بناءها بدون ترخيص من الجهات المختصة بمنطقة المنيب دائرة قسم شرطة الجيزة.

وجاء ذلك خلال الحملة التي قادها ظهر اليوم الخميس، وتم إزالة العديد من المباني المخالفة، ومنع العمال من استكمال بناء العقارات المخالفة، وهدم رجال المرافق بالجيزة، تلك العقارات، وبالعرض على الدكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة وجه بإتخاذ الإجراءات القانونية المخالفين.
لليوم الثالث.. إزالة المباني المخالفة بالمنيب "صور"
لليوم الثالث.. إزالة المباني المخالفة بالمنيب "صور"
لليوم الثالث.. إزالة المباني المخالفة بالمنيب "صور"
لليوم الثالث.. إزالة المباني المخالفة بالمنيب "صور"
لليوم الثالث.. إزالة المباني المخالفة بالمنيب "صور"
المزيد عن: مباني مخالفة حملات إزالة إزالة مباني مخالفة
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