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"الثورة والمرأة والإبداع" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:28 م
الثورة والمرأة والإبداع أحدث إصدارات هيئة الكتاب
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الفجر الفني
 

صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسه الدكتور هيثم الحاج كتاب بعنوان عن الثورة والإبداع للدكتورة نوال السعداوي من سلسلة النشر العام حيث تناولت العديد من الموضوعات المختلفة فى عناوين داخلية منها مشكلة ذكاء المرأة، وزارة النساء، مجرد التقدم في العمر، الثورة تبدأ في العقل، طريق شاق وطويل، الصوت في الوجدان، الدولة الحرة، المرأة الحرة، بناء عقل مصري في دستور جديد، مصر المستقلة تولد من جديد وغيرها.


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