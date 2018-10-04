وزير قطاع الأعمال: تعيين محمد عبد الظاهر مديرًا لمركز المعلومات









أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، القرار رقم (90) لسنة 2018 بتولي محمد أحمد عبد القادر عبد الظاهر مهام الإشراف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة، وذلك لمدة عام.





ويأتي القرار في ضوء اهتمام الوزارة بتطوير الأداء بمركز معلومات قطاع الأعمال العام والعمل على تحسين البنية المعلوماتية وتوفير نظام معلومات متكامل وبيانات دقيقة محدثة عن شركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة بما يدعم اتخاذ القرارات الرشيدة في الإدارة.





جدير بالذكر أن المهندس محمد عبد الظاهر لديه خبرة واسعة في مجال الإدارة المحلية، حيث سبق أن تولى منصب محافظ القليوبية والإسكندرية، فضلا عن عمله عضوًا في مجالس إدارات عدد من الهيئات والشركات والبنوك. وهو حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1985 وبكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوي.











