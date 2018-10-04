فورمولا1: فيتيل يبحث عن معجزة لمصارعة هاميلتون

ربما يحتاج الألماني سيباستيان فيتيل إلى مساندة الحظ في سباق جائزة اليابان الكبرى الأحد المقبل، للحفاظ على آماله الضعيفة لتحقيق لقبه الخامس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وحتى لو نجح سائق فيراري في الفوز على حلبة سوزوكا اليابانية، فربما يكون هذا الانتصار تحقق في وقت متأخر كما أنه أضعف من أن يشكل تهديداً للبريطاني لويس هاميلتون المتصدر بفارق 50 نقطة قبل خمسة سباقات من ختام الموسم.

وهذه الحسبة البسيطة تعني أن هاميلتون سائق مرسيدس، الذي فاز في خمسة من آخر ستة سباقات كان آخرها سباق جائزة روسيا الكبرى الأحد الماضي، لن يكون بحاجة لتحقيق انتصار جديد هذا الموسم ليضمن إحراز اللقب للمرة الخامسة.

وقال فيتيل الذي حقق خمسة انتصارات مقابل ثمانية لمنافسه البريطاني هذا العام واحتل المركز الثالث في سوتشي وقبلها في سباق جائزة سنغافورة الكبرى: "ربما يكون السباقان المقبلان أكثر ملاءمة لنا.. نحن بحاجة إلى الاستمرار في المحاولة.. من يدري ماذا سيحدث في السباقات المقبلة".

وقال للصحافيين بعد سوتشي: "إذا أخفق أحد السائقين في إنهاء سباق ستتغير كل الأمور.. وإذا أخفق في سباقين سيكون الأمر ممتازاً.. لا أرغب في حدوث هذا مع لويس لكنك لا تعرف ماذا سيحدث".

وقال رئيس فيراري، الإيطالي ماوريتسيو اريفابيني، إن "حلبة سوزوكا السريعة تشبه حلبة سيلفرستون التي فاز عليها فيتل بسباق جائزة بريطانيا الكبرى في يوليو (تموز) الماضي".

وأضاف: "إذا سارت الأمور على ما يرام سنعرف أننا نملك الأدوات المناسبة التي نقاتل بها حتى النهاية رغم صعوبة وضعنا في الترتيب".

وحتى يحدث هذا فإن إحساساً يسود أن فريق فيراري يحاول أن يخرج من المأزق.

مساعدة من رد بول

وفاز هاميلتون على حلبة سوزوكا العام الماضي، في حين فشل فيتل في إنهاء السباق بينما احتل الهولندي ماكس فرستابن والأسترالي دانييل ريتشياردو من رد بول المركز الثاني والثالث بالترتيب.

لكن فيتل يأمل أن يتمكن من التفوق في هذا السباق.

وأظهر فرستابن وريتشياردو سرعة مثيرة للاعجاب في روسيا رغم عقوبة التأخير بسبب المحرك، ونجح السائق الهولندي في التقدم من المركز 19 إلى المقدمة قبل أن يتوقف للصيانة لينهي السباق في المركز الخامس.

ورغم أن حلبة سوزوكا قد تكون ملائمة لرد بول، إلا أن فريق مرسيدس سيعمل جاهداً على تمديد سجل انتصاراته في سباق جائزة اليابان الكبرى بعد أن فاز بآخر أربعة سباقات حقق هاميلتون ثلاثة ألقاب منها.