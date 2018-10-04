"الصحة" تطلق مبادرة "الوسام" لتحسين جودة وكفاءة خدمات تنظيم الأسرة

أطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، مبادرة "الوسام" بمقر المركز الإقليمي لتنمية صحة المرأة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه تم اختيار الوسام كبرنامج لتحسين جودة وكفاءة خدمات تنظيم الأسرة، وتقديمها طبقاً للمعايير القياسية العالمية، وذلك عن طريق خلق مناخ تنافسي بين مقدمي خدمات تنظيم الأسرة المتميزين مما يحفز على تقديم خدمة ذات مستوى عال ويساهم في تحفيز الأسر المصرية علي تبني مفهوم حق الاختيار ومسئولية القرار في التخطيط لبناء الأسرة النموذجية وجذب منتفعات تنظيم الأسرة إلى عيادات الوسام المتميزة.





وأضافت أن "الوسام" برنامج مطور للإشراف والتقييم مبني على الزيارات الميدانية للمنافذ، وتحديد المناطق الضعيفة في الوصول إلى الأهداف والتركيز عليها، مع حل المشكلات التي تعوق العمل.





وبدورها أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن محافظة الإسكندرية جاءت كأحد خطوات انطلاق المبادرة في محافظات المرحلة الأولى، بعد محافظات سوهاج وأسيوط والغربية.





وأشارت إلى تشكيل فريق عمل لتصميم وتنفيذ شكل (الوسام) بالتزامن مع فريق عمل لوضع معايير جودة الخدمات ومعايير التميز، كما تم اختبار التصميم عن طريق تنفيذ استبيان شارك في وضعه مديري تنظيم الأسرة بجميع المحافظات، لافتة إلى أنه تم اختباره على فريق تنظيم الأسرة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، ومممثلين من الجمعيات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة، وعينة من الجمهور في الوحدات الصحية، كما تم عمل التعديلات طبقا لنسب التصويت.





وألقت رئيسة القطاع، كلمة في الاحتفالية المقامة على هامش إطلاق المبادرة أوضحت فيها بالتعريف ببرنامج الوسام بهدف اعتماد عيادات تنظيم الأسرة المتميزة والترويج لها من خلال منحها شعار الوسام طبقا لتطبيق معايير جودة الخدمة وتحفيز مقدمي الخدمة العاملين بها بما يسهم في جذب منتفعات تنظيم إلى عيادات متميزة حيث يتم اعتماد عيادات تنظيم الأسرة الحاصلة على الوسام كوحدات تقديم خدمة ذات جودة، مضيفة أنه من المتوقع أن يسهم تطبيق برنامج الوسام في إحداث طفرة في مؤشرات تنظيم الأسرة في السنوات المقبلة.





وأكدت أن الزيادة السكانية، تعد من أخطر المشاكل التي تواجه مصر وتشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحول دون الوصول إلى مجتمع يتمتع بالرفاهية والتقدم.





وأوردت أنه تم وضع خطة استراتيجية تنبع منها أنشطة متعددة وتدخلات غير تقليدية لمواجهة تلك التحديات، ويتم تنفيذ هذه الخطة في جميع وحدات وزارة الصحة المنتشرة في المدن والقرى على مستوى الجمهورية، ويتم إجراء متابعة مستمرة لتطور معدلات الإنجاب ومعدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات والإدارات والوحدات الصحية.