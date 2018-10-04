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12 نوفمبر.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "بالشباب تحيا الأمم"

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:22 م
12 نوفمبر.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان بالشباب تحيا الأمم
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يارا أحمد
 

تستعد اللجنه العليا لمهرجان " بالشباب تحيا الأمم " للدورة الثانية والتى من المقرر تقام فى يوم 12 من شهر نوفمبر المقبل ومن المقرر أن يرفع شعاره هذا العام " شبابك أملك يا مصر".


وأكد رئيس المهرجان الكاتب مصطفى كامل سيف الدين، أن حفل الافتتاح يتضمن عرضًا فنيا باسم صرخة مدمن حيث قام المؤلف والسينارست مدحت عوض بكتابه النص المسرحى للاوبريت ويقوم بإخراجه المخرج العالمى جمال المصرى مع أعضاء فرقته المسرحية فريق الصخرة.


والجدير بالذكر أن المخرج جمال المصرى قدم العديد من الأعمال الوطنية على كثير من مسارح الدولة.


ومن المقرر تكريم دكتور إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة و رانيا المشاط، وزير السياحة وعدد من رموز الفن والمجتمع.

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