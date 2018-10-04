شريف قاسم يشارك بأغنيتين في عرض "كينج كونج" على مسرح البالون

افتتح مساء أمس الأربعاء، العرض المسرحي" كينج كونج"، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بحضور الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

ويشارك المطرب شريف قاسم، بأغنيتين في العرض الذي يقوم ببطولته: المطرب الشعبي نادر ابو الليف والفنان القدير محسن محي الدين.

وقد صرح شريف، قائلا أنه يشارك في مسرحية كينج كونج بأغنية دراما بعنوان: "بركان" واغنية مقسوم بعنوان "الحق يعلي لا يعلي عليه" وهما من كلمات محمد الشاعر، ألحان سيد ابو العلا، توزيع هيثم فاروق.





كينج كونج" من إنتاج فرقة تحت 18برئاسة الفنان وليد طه، وتدور أحداثه حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، ويبدأ الصراع بين مجموعة تنتهج طريق الخير وأخرى تنتهج طريق الشر.

ويشارك في بطولة العرض مجدي عبدالحليم، كرم أحمد، وفاء سليمان، أسيا، أحمد صالح، إبراهيم الزهيري، سيد مصطفى، صبري علم الدين" بالاشتراك مع فنان السيرك القومي "محمود أبو العينين" ومن تأليف: سليم كتشنر، وإخراج د. محمد حسن.