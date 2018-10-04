أجيري يعترض على أرضية "السلام" قبل مواجهة سوازيلاند

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استيائه من أرضية ملعب السلام قبل استضافة مواجهة الفراعنة وسوازيلاند، بالتصفيات الإفريقية.





وأكد أجيري، عقب حضوره مباراة الأهلي وسطيف الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا، على أن أرضية الملعب تحتوي على الكثير من العيوب ولابد من تعديل نجيلة الملعب، وقد تعرض اللاعبين للإصابات.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سوازيلاندا، يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



