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قافلة طبية توقع الكشف على 352 حالة بقرية نجع الميات بمركز دشنا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:14 م
قافلة طبية توقع الكشف على 352 حالة بقرية نجع الميات بمركز دشنا
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بسام عبدالحميد
 
صرح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة نظم قافلة طبية بشرية بقرية الميات بدشنا وذلك في اطار القوافل الصيفية المتنوعة التي تنظمها الجامعة خلال هذا العام لخدمة أهالي محافظة قنا.

وأشار الدكتور يوسف الغرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة شارك فيها أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب والصيدلة وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لعدد 352 حيث جاءت الحالات كالتالي الباطنة 130 حالة والنساء والتوليد 30 حالة والعظام 70 حالة والرمد 45 حالة والصدرية 7 حالات والجلدية 70 حالة.
قافلة طبية توقع الكشف على 352 حالة بقرية نجع الميات بمركز دشنا
قافلة طبية توقع الكشف على 352 حالة بقرية نجع الميات بمركز دشنا
قافلة طبية توقع الكشف على 352 حالة بقرية نجع الميات بمركز دشنا
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