صابرين بورشيد لجمهورها: لا يعنيكم إذا كنت على علاقة حب أو لا
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:09 مالفجر الفني
نشرت الفنانة والإعلامية الكويتية صابرين بورشيد، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات" فيديو مصور، أكدت من خلاله أن أمورها الشخصية والعاطفية لا تخص أي إنسان.
وقالت “بورشيد” في الفيديو: "لا تطلعون وتقلولي بأن سبب خسارة وزني من الحب وما تاكل وتؤلفون هل قصص، والله يرزقنا الحب الزين، وفي مرة كنت أستمع الى ماجد المهندس، وصلتني مسجات على الخاص أنتي عشقانة ومجروحة، لك عن أي جرح تتكلمون بعدين هذا الشيء لا يعنيكم إذا كنت على علاقة حب أو لا".