صابرين بورشيد لجمهورها: لا يعنيكم إذا كنت على علاقة حب أو لا

نشرت الفنانة والإعلامية الكويتية صابرين بورشيد، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات" فيديو مصور، أكدت من خلاله أن أمورها الشخصية والعاطفية لا تخص أي إنسان.



