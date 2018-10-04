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ننشر أسماء المتوفي والمصابين إثر حادث انفجار مستودع بترولي في مسطرد

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:12 م
ننشر أسماء المتوفي والمصابين إثر حادث انفجار مستودع بترولي في مسطرد
حريق - أرشيفية
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محمد نبيل
 
حصلت "الفجر " على أسماء المتوفي والمصابين في حادث انفجار في مستودع خازانات لضخ المواد البترولية التابع لشركة توتال للبترول بمنطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة.

المتوفي الوحيد هو المهندس "كريم. م" 36 سنة، والمصابون هم عادل أحمد عقل 37 سنة، مصاب بنزيف في المخ، وإبراهيم سعيد أحمد، ومصطفى عبد الحفيظ، إثر كسر في الفقرات القطنية، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى كليوباترا والزيتون بالقاهرة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور مركز شرطة قسم ثان شبرا الخيمة، بنشوب انفجار بمستودع خزانات لضخ المواد البترولية التابع لشركة توتال للبترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، أسفر عن وفاة مهندس وإصابة 3 عمال تم نقلهم إلى مستشفيات كليوباترا والزيتون بالقاهرة.

وقد تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء و6 سيارات إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق وتولت النيابة التحقيق.
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