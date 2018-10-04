طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة عاشور.. و"السولية" يعود للتدريبات

أجرى حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة أمس الأربعاء؛ للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.





ومن جانبه أوضح خالد محمود، طبيب الفريق أن عاشور يعاني من إجهاد بسيط في العضلة الضامة، وهو ما تسبب في خروجه من مباراة الفريق الأخيرة أمام وفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.





وأكد محمود أن اللاعب سيخضع لبرنامج استشفاء لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.





ومن المنتظر أن يخضع ميدو جابر وسعد سمير، لاعبا الأهلي، لفحص طبي اليوم تحت إشراف طبيب الفريق خالد محمود؛ لتحديد موعد عودتهما للمشاركة في المران الجماعي.





وخاض ثنائي الأهلي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل في النادي، وقطعا شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد للمشاركة الجماعية في التدريبات.





ويشكو "ميدو وسعد" من إصابة في العضلة الخلفية، وغابا عن الفريق في المباريات الأخيرة، وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد مشاركتهما الجماعية؛ تمهيدا لتواجدهما في المباريات الرسمية.





وينتظم عمرو السولية، في المران الجماعي، بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في التدريبات الفترة الماضية.





واطمأن الجهاز الطبي علي حالة السولية، بعد مشاركة اللاعب بشكل طبيعي في المران الجماعي لمجموعة اللاعبين الذين لم يتواجدوا في قائمة الأهلي قبل مباراة وفاق سطيف الأخيرة، حيث خاض اللاعب تدريبات بدنية وتدريبات الكرة بشكل طبيعي وبدون أية شكوى.





وكان السولية قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.