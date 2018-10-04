سعر الدولار في منتصف التعاملات الصباحية للبنوك اليوم 4-10-2018

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى بداية التعاملات الصباحية ليسجل في البنك العربي الأفريقي نحو 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، فيما ظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.



