عاجل - السعودية | الداخلية: تنفيذ القتل قصاصًا في تركي الدوسري بالطائف





وأيدت الحكمَ محكمةُ الاستئناف، ثم أيدته المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ الحكم في الجاني، اليوم، بمحافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة.



وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.





تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة الطائف.وأوضحت أنه تم تنفيذ الحكم في "تركي بن ناصر بن شريد الدوسري" (سعودي)، بعدما أقدم على قتل "عبدالله بن راجح بن حمدان البيشي" (سعودي).وأطلق الجاني النار على الضحية من سلاح؛ ما أدى إلى وفاته، قبل ضبط الجاني من قبل الأمن.وأسفرت التحقيقات معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، قبل إحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا.