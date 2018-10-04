ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل - السعودية | الداخلية: تنفيذ القتل قصاصًا في تركي الدوسري بالطائف

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:10 م
عاجل - السعودية | الداخلية: تنفيذ القتل قصاصًا في تركي الدوسري بالطائف
صورة أرشيفية
طباعة
اية حمروشي
 
تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة الطائف.

وأوضحت أنه تم تنفيذ الحكم في "تركي بن ناصر بن شريد الدوسري" (سعودي)، بعدما أقدم على قتل "عبدالله بن راجح بن حمدان البيشي" (سعودي).

وأطلق الجاني النار على الضحية من سلاح؛ ما أدى إلى وفاته، قبل ضبط الجاني من قبل الأمن.

وأسفرت التحقيقات معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، قبل إحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا. 

وأيدت الحكمَ محكمةُ الاستئناف، ثم أيدته المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ الحكم في الجاني، اليوم، بمحافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله، وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم الرجعة اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
21:00
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
مول فيدي - المجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 12:50:02 PM