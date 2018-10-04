عاجل - المملكة | تعيين أول امرأة سعودية لرئاسة بنك



تدير واحدةً من أكبر الإمبراطوريات التجارية في السعودية



وهي أشهر سيدة أعمالٍ في السعودية، وتدير واحدةً من أكبر الإمبراطوريات التجارية في السعودية، وتشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة شركات العليان للتمويل.



تحمل العليان درجة البكالوريوس في علوم الزراعة من جامعة كورنيل، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا.



وكان بنك “الأول” المدرج في السوق السعودي قد وقع أمس اتفاقية اندماج ملزمة مع البنك السعودي البريطاني “ساب”، حيث ذكر البنكان في وقت سابق بأن مفاوضات عملية الاندماج المحتملة بينهما قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن مجلسي الإدارة قد توصلا إلى إتفاق مبدئي غير ملزم بخصوص معامل مبادلة الأسهم.





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