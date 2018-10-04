عاجل - السعودية | بومبيو لولي العهد: نشكركم على شراكتكم القوية
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 12:00 ماية حمروشي
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث شكره على شراكته القوية والمستمرة، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت.
وأضافت أنه جرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون بين البلدين.
وقالت نويرت، إن الحديث ركز على القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك اليمن ومكافحة الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني في المنطقة، كما تطرق إلى مجالات توسيع التعاون الأمريكي السعودي.
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث شكره على شراكته القوية والمستمرة، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت.
وأضافت أنه جرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون بين البلدين.
وقالت نويرت، إن الحديث ركز على القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك اليمن ومكافحة الأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني في المنطقة، كما تطرق إلى مجالات توسيع التعاون الأمريكي السعودي.
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