نشرة أخبار الظهيرة.. روسيا تطلق قمرًا صناعيًا سريًا.. وقاض يمنع إدارة ترامب من إنهاء حماية مهاجري 4 دول

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها، وزير التنمية المحلية يكلف بمناقشة قانون تنمية جنوب الصعيد، وقاض يمنع إدارة ترامب من إنهاء حماية مهاجري 4 دول.

وزير التنمية المحلية يكلف بمناقشة قانون تنمية جنوب الصعيد

https://www.elfagr.com/3280839

كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور علي عبد المولي مستشار وزير التنمية المحلية للشئون القانونية بعقد اجتماع لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنمية جنوب الصعيد بحضور ممثلي وزارات التخطيط والدفاع والإنتاج الحربي والمالية والإسكان والتعاون الدولي والزراعة والموارد المائية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والرقابة الإدارية.

'شعراوي': محافظات الصعيد من أهم محاور التنمية في عهد السيسي

https://www.elfagr.com/3280840

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًًا لتنمية محافظات الصعيد ودعمها على كافة المستويات لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة بها وتنميتها لتحقيق التنمية الشاملة على أن تكون الأولوية لأنشطة هيئة تنمية الصعيد للمشروعات التي تحقق عائداً تنموياً ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

قاض يمنع إدارة ترامب من إنهاء حماية مهاجري 4 دول

https://www.elfagr.com/3280922

منع قاض أمريكى فى كاليفورنيا إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ خطة لإنهاء الحماية المؤقتة لأكثر من 300 ألف مهاجر فى الولايات المتحدة جاءوا من السلفادور وهايتى ونيكاراجوا والسودان.

روسيا تطلق قمرًا صناعيًا سريًا

https://www.elfagr.com/3280861

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لإطلاق قمر صناعي من المحطة الفضائية بليسيتسك قرب أرخانغيلسك. ولم يتم الكشف عن تفاصيل العملية.

هبوط اضطراري لطائرة أمريكية في سيدني

https://www.elfagr.com/3280793

اضطرت طائرة تابعة لخطوط "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية كانت قادمة من لوس آنجليس للهبوط اضطرارياً اليوم الخميس في مطار سيدني الأسترالي، دون أن يسفر ذلك عن سقوط مصابين.