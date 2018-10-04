مدرب أتلتيكو مدريد: جريزمان أفضل لاعب في العالم

أكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عقب انتصار فريقه بنتيجة 3-1 على كلوب بروج البلجيكي في ثاني جولات دور مجموعات دوري الأبطال، كان للفرنسي أنطوان غريزمان منها هدفين، أن مهاجمه الفرنسي "كان اللاعب الأفضل في الموسم الماضي لأنه فاز بكأس العالم، وهو ما لم يحققه آخرون".





وصرح سيميوني في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب المجموعة الأولى: "بكل تأكيد جريزمان كان اللاعب الأفضل في الموسم الماضي لأنه فاز بكأس العالم، وهو لم يحققه آخرون، كما أنه توج بالدوري الأوروبي وكأس السوبر، وفاز مع الفريق بالمركز الثاني في الليغا في وجود ريال مدريد وبرشلونة".

وأضاف: "هو في المكان الذي يحب أن يتواجد فيه، لقد اختار أتلتيكو مدريد وهذه هي الآثار الواضحة على زملائه في الملعب وفي النادي بشكل عام، وعليه هو شخصياً، إنه يمر بأفضل فتراته".

وحول مباراة اليوم، أشار الـ'تشولو' غلى أنهم كانوا يدركون أن كلوب بروج "سيبدأ المباراة بقوة"، ولكنه أكد أن فريقه عرف كيف "يسيطر على اللقاء".





وأوضح: "الطريقة التي بدأنا بها المباراة منحتنا الأفضلية، ولكنهم سجلوا هدفا بعد ذلك، بالإضافة لإصابة خيمينيز التي أجبرتنا على إدخال فيليبي لويس، والتغيير وفقاً لظروف المباراة وليس كما نريد".

وتابع: "كما أن دخول كوريا كان حاسماً في استعادتنا لزمام الأمور".





وحول الظهور الرسمي الأول للوافد الجديد، الكولومبي سانتياغو أرياس، أكد المدرب الأرجنتيني أن "أدائه كان تصاعدياً وهذا أمر طبيعي لأنها مباراته الأولى، بدأ المباراة بتأمين دفاعي أكبر، ولكنه ساهم أكثر في الهجوم في الشوط الثاني".



