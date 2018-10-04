القوات الأوكرانية تعلن تعرض مواقعها لـ21 عملية إطلاق نار فى دونباس

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، تعرض مواقعها لـ21 عملية إطلاق نار فى منطقة "دونباس" شرقى البلاد خلال الـ 24 الساعة الماضية، دون أن تسفر عن إصابات.

وقال المكتب الصحفى للقوات، فى بيان، نشر على صفحته على "فيس بوك" أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، فتحت وحدات الدفاع الشعبى فى دونباس النيران باتجاه مواقع قواتنا 21 مرة.. ولا يوجد أصابات فى صفوف أفراد القوات الموحدة"، وذلك حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، فى شهر أبريل من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذه العملية ما يزيد على 10 آلاف مدني.

ويتم بحث مسألة تسوية الوضع فى إقليم دونباس، فى إطار عمل مجموعة الاتصالات، التى تعقد اجتماعاتها فى مينسك، التى وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.