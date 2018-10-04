دوري بلس.. مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الدوري السعودي| Ksa Sport 1

ويبدأ الفتح مواجهة الفتح بالتشكيل التالى:

فتحي الجبال مدرب

12 علي المزيدي حارس

1 باسل البحران حارس

34 حبيب الوطيان حارس

35ماكسيم كوفال حارس

80 عبدالله اليوسف دفاع

5 أحمد محمد شراحيلي دفاع

78 علي محمد لاجامي دفاع

23 حسين الخليف دفاع

88 ماجد هزازي دفاع

17 ماتياس أجويريجاراي دفاع

4 محمد نعماني دفاع

66 محمد أمان الجحدلي دفاع

سلطان الدعيع دفاع

33 ياسين حمزة دفاع

10 عبد القادر الوسلاتي وسط

37 عبدالعزيز الشريد وسط

13 عبدالله العمار وسط

30 عبدالله أحمد دوشي وسط

7 أحمد عيسى الناظري وسط

21 علي الحسن وسط

15 مازن السويلم وسط

14 محمد الفهيد وسط

29 محمد المجحد وسط

18 محمد خليفه السعيد وسط

16 منذر النخلي وسط

28 نزوزي توكو وسط

99 خليل بنغورا هجوم

9 حمد سعود الجهيم هجوم

24 ابراهيم الشنيحي هجوم

90 جواو بيدرو هجوم

15 منصور حمزي هجوم

نايف العنزي مساعد مدرب





ويلعب سلافين بيليتش بطريقته المعتادة بالتشكيل التالي:

44 أمين محمد جان بخاري حارس

12 عساف القرني حارس

22 فواز القرني حارس

1 راكان النجار حارس

عبدالله حايف الشمري دفاع

13 أحمد حسن عسيري دفاع

24 عمار الدحيم دفاع

6 باسم المنتشري دفاع

31 منصور الحربي دفاع

5 ماثيو جورمان دفاع

16 محمد قاسم دفاع

27 محمد ريمان الدوسري دفاع

32 عمر المزيعل دفاع

3 طارق عبده محمد دفاع

36 تياغو كارليتو دفاع

14 زياد الصحفي دفاع

38 عمار سراج النجار وسط

10 كارلوس فيلانويفا وسط

7 جابر عيسى محمد وسط

15 جمال با جندوح وسط

27 جوناس دي سوزا وسط

20 كريم الأحمدي وسط

6 خالد محمد السميري وسط

29 واندرسون فالديفيا وسط

26 عبدالعزيز العرياني هجوم

49 عبدالرحمن الغامدي هجوم

45 أليكساندر بيزيتش هجوم

25 علي أحمد الزقعان هجوم

8 فهد مساعد المولد هجوم

9 روماريو ريكاردو دا سيلفا هجوم

بندر باصريح مساعد مدرب

5 أسامة المولد مدير إداري





وسوف تذاع المباريات على القنوات الرياضية السعودية وقنوات دوري بلس على ريسيفر GOBOX بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس على الهواتف الذكية وجوي TV.



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يلا شوت بدون تقطيع .. مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر

تنطلق بعد ساعات من الان مباراة من أهم مباريات اليوم تجمع بين الاتحاد والفتح فتى الاتحاد الذهبي فهد المولد يتصدر تشكيل فريقه الأساسي في مواجهة الفريق السعودي الذي يقوده المخضرم فتحي الجبال في ملعب الفتح.





القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح:





أعلنت قناة السعودية الرياضية عن نقل مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي على قناة "السعودية الرياضية 1" Al Riyadiah SPORTS HD 5 الرياضية ويعلق على المباراة السعودي فهد العتيبي.





موعد المباراة :

6:05 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:05 مساءاً بتوقيت مصر .

6:05 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:05 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:05 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:05 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:05 مساءاً بتوقيت العراق .

5:05 مساءاً بتوقيت السودان .

6:05 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:05 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:05 مساءاً بتوقيت تونس .

4:05 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:05 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:05 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:05 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:05 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:05 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:05 مساءاً بتوقيت قطر.

3:05 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:05 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:05 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .









يبدأ اليوم الأول من الجولة الخامسة بلقاء صعب بين الفتح صاحب المركز الحادي عشر والذي لم يحرز أي انتصار له هذا الموسم مع الاتحاد الذي يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب من 3 هزائم وتعادل وحيد كان أمام الوحدة في الجولة الماضية.